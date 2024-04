Jennifer Aniston gratuliert dem «alterslosen Freak» Paul Rudd

Jennifer Aniston und Paul Rudd drehten schon in den 90er Jahren zusammen

Jennifer Aniston und Paul Rudd kennen sich seit vielen Jahren. Neben «Wanderlust» spielten die beiden Schauspieler 1998 auch in «Liebe in jeder Beziehung» zusammen. Zudem standen sie gemeinsam vor der Kamera, als Rudd in mehreren Episoden der Serie «Friends» auftrat und den Freund von Lisa Kudrows (60) Figur Phoebe spielte.