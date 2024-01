Jennifer Aniston lässt ihre berühmte Rachel-Frisur wiederauferstehen

Beim Anblick von Jennifer Aniston (54) während der Golden Globes dürfte manch einem Zaungast spontan der Song «I'll Be There For You» von The Rembrandts durch den Kopf geschwirrt sein. Schliesslich überraschte die Schauspielerin bei der Preisverleihung mit einer Frisur, die sehr nah an ihre einstige Haarpracht aus der Serie «Friends» herankam. Der schulterlange Schnitt mit Seitenscheitel wurde durch ihren Part in der Sitcom so weltberühmt, dass er schlicht den Titel «The Rachel» verpasst bekam.