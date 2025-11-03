Jennifer Aniston macht Beziehung zu Jim Curtis öffentlich

Seit Juli immer wieder zusammen gesichtet

Die Schauspielerin und der Autor und Hypnotherapeut wurden erstmals im Juli zusammen gesehen, als sie auf einer Yacht sehr vertraut wirkten. Danach waren sie häufiger zusammen unterwegs. Im August etwa wurden die beiden bei einem Abendessen mit Schauspieler Jason Bateman und dessen Frau Amanda Anka abgelichtet sowie beim Verlassen des «Nobu» in Malibu, wo sie sich mit «Friends»–Kollegin Courteney Cox und ihrem langjährigen Partner Johnny McDaid getroffen hatten. Im September unterstützte Curtis Aniston bei der Premiere der vierten Staffel von «The Morning Show». Dabei hielt er sich jedoch im Hintergrund, es gab keinen gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich.