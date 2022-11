Jennifer Aniston spricht offen über unerfüllten Kinderwunsch

Sie ist auch dankbar für die «schlimmen Dinge»

Im Rückblick auf ihr bisheriges Leben gab Aniston zu, dass sie in ihren «späten 30ern und 40ern wirklich harte Zeiten durchgemacht» habe. Doch «wenn ich das nicht durchgemacht hätte, wäre ich nie die geworden, die ich sein sollte», so die Schauspielerin. «Deshalb bin ich auch so dankbar für all diese schlimmen Dinge. Sonst wäre ich immer noch die Person, die so ängstlich, nervös und unsicher ist.» Heute fühle sich Aniston am wohlsten in ihrer Haut. «Besser als ich es jemals in meinen 20ern oder 30ern oder sogar in meinen Mitte 40ern getan habe.»