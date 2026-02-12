Jennifer Aniston: Süsse Geburtstaggrüsse und Kussfoto von Jim Curtis

Jennifer Aniston: «Er ist ganz besonders»

Einen entscheidenden Schritt machte das Paar im September, als Curtis Aniston bei der Premiere der dritten Staffel ihrer Apple–TV+–Serie «The Morning Show» begleitete. In einem Interview mit der «Elle» im November schwärmte die Schauspielerin dann offen von ihrem Partner. «Hypnose ist nur eine der vielen Dinge, die er tut. Er ist wirklich aussergewöhnlich und hilft sehr vielen Menschen», so Aniston. Curtis sei «ganz besonders, sehr normal und sehr freundlich» und wolle Menschen helfen, Traumata zu verarbeiten. «Es ist eine wunderschöne Sache, sein Leben dem zu widmen.»