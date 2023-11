Jennifer Aniston trauert um Matthew Perry: «Ruhe, kleiner Bruder»

Jeder müsse in seinem Leben Verluste durchmachen, sei es wegen der Liebe oder eines Todesfalls. «Die Fähigkeit, wirklich in dieser Trauer zu verweilen, ermöglicht es einem, die Momente der Freude und Dankbarkeit dafür, jemanden so sehr geliebt zu haben, zu spüren. Und wir haben ihn zutiefst geliebt. [...] Es waren immer wir sechs». Aniston meint damit den Hauptcast von «Friends» – neben ihr und Perry gehören dazu auch David Schwimmer (57), Lisa Kudrow (60), Courteney Cox (59) und Matt LeBlanc (56). Auch Cox, LeBlanc und Schwimmer haben sich bereits kürzlich bei Instagram verabschiedet. Aniston bezeichnet das Gespann als «ausgewählte Familie».