Jennifer Aniston träumt von «Friends»-Zeitmaschine

«Es war wirklich eine unschuldige Zeit»

Auch abgesehen von der aufregenden Ära im «Friends»–Ensemble seien die 90er Jahre eine fantastische und äusserst unbeschwerte Zeit gewesen. «Wir hatten den Luxus, dass es weder soziale Medien noch das Internet gab, also waren wir so isoliert und geschützt», erklärte Aniston. «Man war nicht mit den Kommentaren der Leute konfrontiert, die einen zerreissen wollen oder was auch immer. Es war wirklich eine unschuldige Zeit, in der wir viel einfacher durch die Welt streifen konnten.»