Jennifer Aniston und Brad Pitt: Wie ihre Traumehe zerplatzte

Alles wirkte so perfekt: Brad Pitt (61) und Jennifer Aniston (56) gaben ein Vermögen für ihre Traumhochzeit aus, traten bei Events verliebt auf, und 2001 hatte Pitt sogar einen humorvollen Gastauftritt in Anistons Erfolgsserie «Friends». Doch 2004 kamen plötzlich Gerüchte auf, er habe sich am Set von «Mr. & Mrs. Smith» in Kollegin Angelina Jolie (50) verliebt. Im Januar 2005 gaben Pitt und Aniston schliesslich ihre Trennung bekannt – nicht einmal fünf Jahre nach dem Jawort.