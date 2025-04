Jennifer Aniston zeigt ihre Workout-Routine auf Instagram

Ihren Körper fit zu halten ist der Schauspielerin so wichtig, dass sie ihr eigenes kleines Reiseset an Fitnessgeräten zusammen gestellt hat. In dem Clip zeigt Aniston, gekleidet in schwarzen Workout–Leggins und einem rosafarbenen Top, gemeinsam mit ihrer Trainerin Dani Coleman einige Übungen, die sich durchführen lassen, wenn man unterwegs ist. Die 56–Jährige trainiert etwa mit sogenannten «Gliding Discs», diese seien «klein, aber tödlich», schreibt sie. Ebenfalls zum Einsatz kommen verschiedene Bänder und Schlaufen, mit denen sich unterschiedliche Übungen durchführen lassen. «Liebe dein Leben. Liebe deinen Körper», fasst Aniston am Ende zusammen.