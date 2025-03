Jennifer Anistons Ex-Mann Justin Theroux soll wieder geheiratet haben

Erste Ehe mit Jennifer Aniston

Die beiden Stars halten ihre Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Im Mai 2023 erklärte er in einem Interview mit «Esquire»: «Ich möchte, dass alle meine Beziehungen innerhalb der vier Wände des Raumes stattfinden, in dem wir uns gerade befinden. Nachdem ich eine Beziehung in der Öffentlichkeit hatte, macht es viel mehr Spass, keine Beziehung mehr in der Öffentlichkeit zu haben.» Justin Theroux war von 2015 bis 2018 mit «Friends»–Star Jennifer Aniston(56) verheiratet. Sie hatten sich 2011 bei Dreharbeiten kennengelernt.