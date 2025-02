Jennifer Coolidge wünscht «White Lotus»-Seriengatte «Schreckliches»

Staffel drei von «The White Lotus» läuft seit dem 17. Februar immer montags bei Sky, nur einen Tag nach der Premiere in den USA. Jennifer Coolidge ist in den Vereinigten Staaten gerade mit «Riff Raff» in den Kinos gestartet. In Deutschland läuft die Krimikomödie mit Bill Murray (74) und Ed Harris (74) am 27. März an.