Jennifer Garner: Beeindruckendes Workout für «Deadpool & Wolverine»

«Abgesehen davon, dass ich die Vorschulkameraden meiner Kinder davon überzeugen wollte, dass ich insgeheim ein Ninja bin, hatte ich seit 2004 keine Elektra–Sais mehr in die Hand genommen», erzählte sie von der Übung. Das Training zeigte Wirkung: Am Ende des Videos wirbelt sie in ihrem Kostüm gekonnt die Sais umher. Zuletzt kämpfte sie vor fast 20 Jahren im Film «Elektra» (2005) mit der asiatischen Waffe.