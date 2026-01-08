Jennifer Garner: Das war das Schwierigste an Trennung von Ben Affleck

Das Zerbrechen der Ehe der beiden Stars passierte vor den Augen der Öffentlichkeit. Für die Darstellerin, die sich stets für ihre Privatsphäre und vor allem die ihrer Kinder eingesetzt hat, war dies nicht einfach. «Man muss klug sein, um abzuschätzen, was man verkraften kann und was nicht», sagte Garner zu «Marie Claire». «Und ich konnte das, was da draussen war, nicht verkraften», so die Schauspielerin über die öffentliche Resonanz auf das Ehe–Aus.