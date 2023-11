Jennifer Garner hat auf dem roten Teppich den Spass ihres Lebens

«Family Switch» ab 30. November auf Netflix

Ähnlich witzig soll es in dem Spielfilm zugehen. Darin verkörpert Garner die Familienmutter Jess, die mit ihrem Ehemann Bill (Ed Helms) versucht, gut mit ihren beiden pubertierenden Kindern (Emma Myers und Brady Noon) auszukommen. Diese zeigen allerdings nicht sonderlich Interesse an ihren Eltern. Beide Parteien wünschen sich voneinander mehr Verständnis – was auch eine Wahrsagerin mitbekommt. Als die Familie am nächsten Tag aufwacht, bricht das totale Chaos aus: Die Körper der Erwachsenen und Kinder sind getauscht. Die Komödie ist ab dem 30. November auf Netflix zu sehen.