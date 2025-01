Jennifer Garner trauert: Freundin stirbt bei Bränden in Kalifornien

Die Schauspielerin lebt nach eigenen Angaben bereits seit 25 Jahren in der betroffenen Gegend in Los Angeles. Sie fuhr in dem Interview mit «MSNBC» fort: «Ich fühle mich fast schuldig, wenn ich durch mein Haus gehe.» Sie habe sich daher gefragt: «Was kann ich tun? Wie kann ich helfen? Was kann ich anbieten? Was kann ich mit diesen Händen und diesen Wänden und der Sicherheit, die ich habe, anbieten?»