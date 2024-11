Jennifer Garner trauert um Familienhund - so wird er verewigt

Birdie wartete auf Violet

«Birdie liess uns am Donnerstag wissen, dass sie sich nicht wohl fühlte (bekannt als Feinschmecker, liess Birdie nie eine Mahlzeit aus)», erklärte die US–Schauspielerin. «Wir waren überrascht zu erfahren, dass sie nicht nur sehr krank war, sondern auch am Ende ihres Lebens stand», beschrieb sie die Momente beim Tierarzt. «Der Tierarzt sagte uns, dass Hunde oft so lange durchhalten, bis ihr Mensch vom College nach Hause kommt, und wir glauben, dass Birdie genau das tat, sodass wir gemeinsam ihre weichen Ohren streicheln und ihr dafür danken konnten, dass sie der beste Hund der Welt war», fuhr Garner fort.