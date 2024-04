Jennifer Garner trauert um ihren verstorbenen Vater

Die US–Schauspielerin Jennifer Garner (51) trauert um ihren verstorbenen Vater William Garner. Wie die Golden–Globe–Preisträgerin am späten Ostermontag via Instagram bekannt gab, schlief ihr Vater «am Samstagnachmittag friedlich» ein. Er wurde 85 Jahre alt. Die Familie sei im Moment des Todes bei ihm gewesen: «Wir sangen ‹Amazing Grace› als er uns verliess.» Ihren Humor verlor Garner trotz des Verlustes nicht, so stellte sie ironisch fest, dass sie sich nicht ganz sicher sei, ob ihr Gesang ihren Vater «hinübergetragen oder verscheucht» habe.