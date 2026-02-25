Jennifer Garner über Co-Parenting: «Da geht schon etwas verloren»

«Ich werde Mama und Papa; er wird Papa und Mama», beschrieb Garner die Rollenverteilung gegenüber «Bustle». «Man kann gar nicht anders, oder? Weil man nicht den Vorteil hat, dass beide Seiten von Yin und Yang unter einem Dach vereint sind. Also muss man ein bisschen von beidem in die eigene Erziehung einbringen.» Was so pragmatisch klingt, hat für die Schauspielerin, die von 2005 bis 2018 mit dem Oscarpreisträger verheiratet war, durchaus einen emotionalen Preis. «Da geht schon etwas verloren», räumte die 53–Jährige ein, «aber es wird auch etwas gewonnen dabei».