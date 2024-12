Jennifer Garner und Ben Affleck haben gemeinsam Weihnachten gefeiert

Das Ehe–Aus von Ben Affleck (52) und Jennifer Lopez (55) war 2024 in den Medien und unter Fans ein vieldiskutiertes Thema. Weihnachten haben der Hollywoodstar und die Sängerin aufgrund ihrer Trennung in diesem Jahr nicht zusammen verbracht. Er soll stattdessen an den Feiertagen bei seiner ersten Ex–Frau, Jennifer Garner (52), gewesen sein.