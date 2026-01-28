Jennifer Grey in Kultrolle: «Dirty Dancing»-Sequel nimmt Fahrt auf

In einem Statement äusserte sich Grey zu ihrer Rückkehr: «Die Rolle der Baby hat einen sehr tiefen und bedeutungsvollen Platz in meinem Herzen eingenommen, so wie bei vielen Fans über die Jahre.» Sie habe sich lange gefragt, wo Baby nach all den Jahren stehen könnte und wie ihr Leben heute aussähe. «Aber es hat Zeit gebraucht, die richtigen Leute zu versammeln, denen ich zutrauen konnte, auf dem Vermächtnis des Originalfilms aufzubauen – und ich freue mich zu sagen, dass das Warten bald ein Ende haben wird!»