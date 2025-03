Jennifer Grey: Wenn die neue Nase die Karriere ruiniert

Schwerer Unfall kurz vor ihrem grossen Durchbruch

Der Erfolg des Films über die junge Frances «Baby» Houseman, die sich in den Tanzlehrer Johnny Castle verliebt, war gigantisch. Er spielte 214 Millionen Dollar an den weltweiten Kinokassen ein. Doch Grey konnte das damals nicht geniessen: Einige Wochen vor der Veröffentlichung von «Dirty Dancing» wurde sie zusammen mit ihrem damaligen Partner Broderick in Irland in einen Autounfall verwickelt. Der Schauspieler sass am Steuer eines Mietwagens, mit dem er frontal in ein anderes Auto fuhr. Dessen beide Insassen starben bei dem Unfall. Grey erlitt ein Schleudertrauma, Broderick wurde zu einer Geldstrafe verurteilt. Später bezeichnete Grey den Vorfall laut «New York Times» als das Traumatischste, was ihr je widerfahren sei.