Jennifer Hudson: Goldener Hingucker bei den Daytime Emmy Awards

Die 50. Daytime Emmy Awards

Jedes Jahr wird der Daytime Emmy Award vergeben. In der Regel findet die Preisverleihung immer in Mai oder Juni statt. Wegen des Hollywood–Streiks wurde das Event dieses Jahr in den Dezember verschoben. Der Fernsehpreis der National Academy of Television Arts and Sciences zeichnet die besten TV–Sendungen im US–amerikanischen Fernsehprogramm aus, die ausserhalb der Hauptsendezeit ausgestrahlt werden.