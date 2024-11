Jennifer Hudson: So half Sohn David bei ihrem ersten Weihnachtsalbum

Wie sie selbst Weihnachten feiert, steht übrigens längst fest: Jennifer Hudson wird die Festtage zusammen mit ihrem Sohn wie jedes Jahr in ihrer Heimatstadt Chicago verbringen. «Wir nennen es ‹zu Weihnachten einfliegen›», verriet die 43–Jährige. Dann stehen gemütliche Stunden auf dem Programm – und ihr Sohn überreiche gerne Geschenke. «Er ist ein Geber. Und so wurde er erzogen. Das ist die Tradition, die in ihm steckt. Er ist mir sehr ähnlich. Er liebt es, wenn alle zusammenkommen und gemeinsam zu Abend essen, eine gute Zeit miteinander verbringen und die Einheit in allem sehen.»