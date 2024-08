Jennifer Lange: So reagiert sie auf Shitstorm zu ihrem Hochzeitskleid

Kommentarfunktion deaktiviert

Dies sei ein generelles gesellschaftliches Problem, man dürfe Sachen kritisieren, «aber ich verstehe nicht, wie man persönliche Geschmacksfragen bei einer Hochzeit derart benutzt, um seinen persönlichen Frust loszulassen», sagt ihr Ehemann im Podcast. «So hat es nichts mit Kritik zu tun. Das gehört sich einfach nicht, bei einem so schönen Moment, bei einer schwangeren, tollen, hübschen Braut, so was drunter zu schreiben.» Seine Ehefrau pflichtet ihm bei: «Ich versetze mich gerne in die Personen hinein. Ich stelle mir jetzt mal vor, mir gefällt etwas nicht, ein Kleidungsstück zum Beispiel. Ich würde niemals auf die Idee kommen, das da drunter zu schreiben. Wie wichtig nehme ich mich denn in diesem Moment. Ich würde mich so schlecht und peinlich fühlen.» Diese Menschen könnten einem nur leid tun.