Jennifer Lange verrät das Geschlecht ihres ersten Kindes

Per blauen Rauchkanonen liessen Lange und ihr Verlobter die Katze aus dem Sack: «Es ist ein Junge!», schrieb die 30–Jährige zu dem Enthüllungsvideo bei Instagram. In ihrer Story verrät sie zudem, dass sie von der Feier mit rund 40 Gästen so gerührt war, dass sie am Morgen danach einige Tränen verdrücken musste.