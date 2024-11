Jennifer Lawrence präsentiert ihren Babybauch in einer Traumrobe

Jennifer Lawrence (34) sah auf dem roten Teppich der «Bread & Roses»–Premiere am Donnerstag im Hammer Museum in Los Angeles atemberaubend aus. Die Schauspielerin und baldige Mutter von zwei Kindern besuchte die Veranstaltung in einem eleganten schulterfreien Kleid mit verspielten Tüllelementen und einem herzförmigen Ausschnitt. Das lange blonde Haar war zum Seitenscheitel frisiert. Als Schmuck hatte Lawrence lediglich kleine silberne Ohrringe gewählt. Beim stilvollen Make–up war die Augenpartie betont.