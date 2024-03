Jennifer Lawrence und weitere Stars proben für die Oscars

Weitere namhafte Laudatorinnen und Laudatoren

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences hatte die Laudatorinnen und Laudatoren in den vergangenen Wochen Stück für Stück bekannt gegeben. Darunter sind unter anderem auch Ryan Gosling (43), Ariana Grande (30), Charlize Theron (48), Christoph Waltz (67) und viele weitere. Die vier Preisträger der Schauspiel–Kategorien aus dem Vorjahr – Brendan Fraser (55), Michelle Yeoh (61), Ke Huy Quan (52) und Jamie Lee Curtis (65) – gehören ebenfalls dazu.