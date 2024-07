Jennifer Lopez bedankt sich mit emotionalen Worten bei ihren Fans

Für sie fühle es sich komisch an darüber nachzudenken, wie lang diese aussergewöhnliche Reise nun schon dauere. Sie fühle sich immer noch «wie dasselbe Mädchen, das am Anfang so voller Energie und Übermut war, so bereit, es mit der ganzen Welt aufzunehmen, und doch so zart, zerbrechlich und manchmal verängstigt, aber immer voller Liebe im Inneren».