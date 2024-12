Jennifer Lopez blickt selbstbewusst auf 2024 zurück

Immer wieder kommt Lopez selbst in dem kurzen Social–Media–Clip zu Wort, da auch Ausschnitte aus verschiedenen Interviews eingefügt wurden. Die Statements scheinen sich unter anderem auf ihr Gefühlsleben zu beziehen, mit dem sie in den letzten Monaten zu kämpfen hatte. Unter anderem ist zu hören, wie sie sagt: «Ich bin sehr stolz darauf, wie ich mit allem umgegangen bin. Mit allen Dingen.» In den schlimmen Momenten habe sie gelernt, ihre Gefühle anzunehmen und diese dann gehen zu lassen.