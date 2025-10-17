Jennifer Lopez enthüllt besten Filmkuss: «Er war der beste Küsser»

Nur ein Filmkuss oder auch eine private Romanze?

In den letzten Monaten wurden Brett Goldstein und Jennifer Lopez häufig zusammen fotografiert, was Gerüchte auslöste, dass ihre Filmromanze auch ins echte Leben übergeschwappt sein könnte. Im September sagte Goldstein zum «InStyle»–Magazin, er fühle sich «geschmeichelt», mit Lopez in Verbindung gebracht zu werden, sei aber als «sehr privater Mensch» nicht begeistert, dass sein Privatleben Gegenstand öffentlicher Spekulationen werde.