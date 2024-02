Jennifer Lopez feiert den 16. Geburtstag ihrer Zwillinge Max und Emme

Aufregender Geburtstag zu dritt

Die Zwillinge Emme und Max stammen aus Lopez‹ Ehe mit Sänger und Ex–Mann Marc Anthony (55), mit dem sie von 2004 bis 2014 verheiratet war. In einer Videomontage des gestrigen Geburtstags hört man Lopez hinter der Kamera sagen: «Ich habe Max noch nie so aufgeregt gesehen», worauf Emme hinzufügt: «Ich habe mich selbst noch nie so aufgeregt gesehen.» Zu Lopez› Song «Hummingbird» schwenkt das Video dann zu Tochter Emme, die kichernd ein paar Ferkel hält. Die Kamera schwenkt zu Max, der sich mit einem Freund zum Essen hinsetzt.