Jennifer Lopez feiert ihren Geburtstag mit «Bridgerton»-Party vor

Seit Monaten gibt es Gerüchte über eine Ehekrise. Bei wichtigen Anlässen tauchten Jennifer Lopez und Ben Affleck in den letzten Wochen alleine auf. Auch an ihrem zweiten Hochzeitstag am 16. Juli sahen sie sich nicht. Während Lopez den Sommer derzeit in den Hamptons geniesst, weilt Ben Affleck am anderen Ende der USA in Los Angeles. Das wohl deutlichste Zeichen für eine Trennung ist der geplante Verkauf ihrer gemeinsamen Villa in Beverly Hills.