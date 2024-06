Jennifer Lopez geniesst Italien-Urlaub ohne Ehemann Ben Affleck

Auf den Fotos, die am 18. Juni entstanden sein sollen, entspannt die «Jenny from the Block»–Interpretin auf einer Jacht vor der italienischen Küste von Positano. In einem Bandeau–Top und bunt gemusterter Shorts genoss sie an Deck die Sonne – und schien sich dabei sichtlich wohl zu fühlen, denn sie strahlte über das ganze Gesicht.