Jennifer Lopez hatte «grosse Angst», allein zu bleiben

Zweite Beziehung mit Affleck war «seltsame Wendung des Lebens»

Im Interview reflektiert J.Lo auch ihre Beziehung zu ihrem heutigen Ehemann Ben Affleck: Es sei eine «seltsame Wendung des Lebens» gewesen, dass die beiden wieder zueinander gefunden hätten. Ihre Geschichte habe sie auch zu ihrem neuen Album «This Is Me... Now» inspiriert – eine Fortsetzung ihres Albums «This Is Me... Then» aus dem Jahr 2002, während ihrer ersten Beziehung mit Affleck.