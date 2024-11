Jennifer Lopez ist empört über Donald Trump

«Ich werde mit Stolz meine Stimme für Kamala Harris abgeben», sagte sie am Donnerstagabend auf einer Wahlkampfveranstaltung der Demokraten in Las Vegas. In ihrer Rede wandte sie sich gezielt an die Latino–Community in den USA: «Dies ist auch unser Land, und wir müssen unser Wahlrecht am 5. November ausüben».