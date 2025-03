Jennifer Lopez kauft sich für 18 Millionen Dollar ein neues Zuhause

Die zweite Chance für «Bennifer», wie das Paar in den Medien genannt wurde, schien zunächst unter einem guten Stern zu stehen. Im Juli 2022 gaben sich Lopez und Affleck in Las Vegas das Jawort, eine grosse Hochzeitsfeier in Georgia folgte im Monat darauf. Doch das Glück währte nicht lange: Im August 2024 reichte Lopez die Scheidung ein, die Anfang 2025 vollzogen wurde.