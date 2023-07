Jennifer Lopez kündigt neuen Song über Hochzeit mit Ben Affleck an

«Midnight Trip to Vegas» ist ein Vorbote zu J.Los neuem Album. «This Is Me... Now» soll noch dieses Jahr erscheinen, ein genaues Veröffentlichungsdatum gibt es noch nicht. Die neue LP kündigte Lopez im November 2022 an, 20 Jahre nach ihrem Album «This Is Me... Then». Beide Platten sind Ben Affleck gewidmet. Die Sängerin und der Schauspieler kamen bereits 2002 zusammen, lösten ihre Verlobung dann aber ein Jahr später auf.