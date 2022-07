Musikerin und Schauspielerin Jennifer Lopez (52) kämpfte in der Vergangenheit mit psychischen Problemen. In der neuesten Ausgabe ihres E-Mail-Newsletters «On the JLo» blickt sie auf diese schwere Zeit zurück. Demnach habe sie in ihren späten Zwanzigern unter Panikattacken gelitten, die vor allem durch Schlafmangel ausgelöst wurden. Körperlich habe sie sich damals «wie gelähmt» gefühlt.