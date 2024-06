Jennifer Lopez ohne Ben Affleck in der Stadt der Liebe

Ben Affleck ohne Ehering unterwegs

Während die Sängerin ihre Finger in, für die aktuellen Temperaturen in Frankreich unpassenden, Lederhandschuhen versteckt, zeigt ihr Ehemann Ben Affleck (51) bei einem Lunch in Los Angeles mit seiner Tochter Violet (18) einen Tag zuvor (23. Juni), dass er wie schon häufiger in den vergangenen Wochen seinen Ehering vorübergehend abgelegt hat, wie von der «Daily Mail» veröffentlichte Bilder belegen.