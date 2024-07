Jennifer Lopez teilt süsse Bilder von ihren Kindern

Wie das Magazin «People» Mitte Juni berichtete, soll Affleck während einer Abwesenheit seiner Ehefrau seine persönlichen Habseligkeiten aus der zuvor gemeinsam bewohnten Villa in Beverly Hills ausgeräumt haben und sich als vorläufige Bleibe eine Mietwohnung in Brentwood, einem exklusiven Stadtteil von Los Angeles, gesucht haben. Wenig später wurde bekannt, dass das Paar das erst im Mai 2023 bezogene Anwesen in Beverly Hills zum Verkauf angeboten habe. Die Immobilienfirma «Zillow» bietet das Anwesen für 68 Millionen US–Dollar zum Verkauf an, was etwa 62 Millionen Euro entspricht.