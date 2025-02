Jennifer Lopez & Troye Sivan: Headliner für WorldPride Music Festival

Jennifer Lopez (55) und Troye Sivan (29) sind die Headliner beim diesjährigen WorldPride Music Festival. Wie die Veranstalter am 18. Februar auf ihrer Webseite bekannt gaben, werden die beiden Stars das Line–up anführen. «Ich freue mich so sehr, beim WorldPride in D.C. aufzutreten», betonte Sivan in einer Erklärung gegenüber «The Hollywood Reporter». Der Australier empfinde es als wichtiger denn je, «Liebe und Stolz zu feiern». «Bei Pride dreht sich alles um Freude, Widerstandskraft und das Schaffen unvergesslicher Erinnerungen, und ich freue mich, Teil der diesjährigen Feierlichkeiten zu sein», so Sivan.