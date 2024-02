Jennifer Lopez turtelt mit Ben Affleck bei der Premiere ihres Films

Jennifer Lopez (54) erlebt derzeit eine spannende Woche. Die Sängerin und Schauspielerin wird am kommenden Freitag (16. Februar) nicht nur ihr neues Album «This Is Me... Now» veröffentlichen. Am selben Tag wird auch «This Is Me... Now: A Love Story» bei Amazon Prime Premiere feiern. Der Musik–Film von Regisseur Dave Meyers (51, «The Hitcher») soll in einer fiktionalisierten Erzählung Lopez' Liebesleben inklusive Beziehungs–Comeback mit Ehemann Ben Affleck (51) in den Mittelpunkt stellen. Passend dazu begleitete der Schauspieler seine Frau am vergangenen Dienstagabend zu der Premiere des Films in Los Angeles.