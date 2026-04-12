Jennifer Lopez: Überraschungsauftritt beim Coachella-Festival

Neuer Song, alte Bühnenerfahrung

Doch das Outfit war nur der Auftakt zu einem durchgeplanten Bühnenprogramm. Gleich zu Beginn warf Lopez ihre Sonnenbrille ins Publikum – ein Fan war schnell genug, um sie aufzufangen. Wenig später riss sie sich die Federjacke vom Leib, schwenkte sie theatralisch durch die Luft und warf sie zur Seite. Guetta kommentierte das Treiben vom DJ–Pult aus mit einem Ausruf, der die Menge erneut jubeln liess: «Macht Lärm für JLo!»