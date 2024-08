Jennifer Lopez und Ben Affleck: Arbeitspensum als Scheidungsgrund?

Ebenfalls im Jahr 2022 fanden Dreharbeiten zum Netflix–Actioner «The Mother» statt, in dem Lopez die Hauptrolle spielt. Später im selben Jahr stand sie für einen weiteren Netflix–Film, «Atlas», vor der Kamera. Doch noch mehr Arbeitsstunden und Aufmerksamkeit flossen laut des «People»–Berichts in J.Los sehr persönliche Projekte «This Is Me... Now: A Love Story» – ein Begleit–Musical zu ihrem neunten Album «This Is Me... Now» – sowie den Dokumentarfilm «The Greatest Love Story Never Told» über die Produktion ihres Albums und des vorgenannten Musicals.