Jennifer Lopez und Ben Affleck bleiben auf 60-Millionen-Villa sitzen

Lopez hatte im August 2024 nach zwei Jahren Ehe die Scheidung von Affleck eingereicht. Die Trennung soll bereits im April stattgefunden haben. Seit Anfang 2025 ist die Scheidung amtlich. Die Stars sollen inzwischen auch neue Eigenheime gefunden haben. Affleck hat US–Medienberichten zufolge im Juli 2024 eine 20,5 Millionen Dollar teure Villa in den Pacific Palisades gekauft – in der Nähe seiner drei Kinder, die er mit seiner Ex–Frau Jennifer Garner (53) hat. Lopez soll im März in ein 18 Millionen Dollar teures Haus in Los Angeles gezogen sein.