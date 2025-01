Jennifer Lopez und Ben Affleck haben ihre Scheidung geregelt

Scheidung genau zwei Jahre noch der grossen Zeremonie eingereicht

«Bennifer» blicken auf eine lange Liebesgeschichte zurück: Nachdem sie sich bereits vor rund 20 Jahren verlobt und wieder entlobt hatten, fanden sie 2021 wieder zusammen. Sie heirateten im Juli 2022 in einer intimen Zeremonie in Las Vegas. Später feierten sie ihre Hochzeit mit einer grösseren Zeremonie in Georgia am 20. August 2022 vor Freunden und Familie. Lopez reichte genau zwei Jahre später die Scheidung ein. Gerüchte über Spannungen in der Ehe waren im Mai aufgekommen, nachdem die beiden wochenlang nicht mehr zusammen gesehen worden waren. So machte Lopez allein Werbung für ihren Film «Atlas» und kam solo zur Met Gala. Die Sommermonate verbrachte das ehemalige Paar ebenfalls getrennt.