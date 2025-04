Beide drehen Netflix-Filme

Jennifer Lopez und Ben Affleck stürzen sich nach Scheidung auf den Job

Das Leben geht weiter: Und so kehrt Jennifer Lopez nach der Scheidung und dem offenen Interview von Ben Affleck zur Arbeit zurück. Sie wurde am Set für einen neuen Netflix–Film gesichtet. Am selben Tag stand auch ihr Ex wieder vor der Kamera, aber für ein anderes Projekt und an einem anderen Ort.