Jennifer Lopez und Ben Affleck verbringen Hochzeitstag getrennt

Ein weiteres Anzeichen, dass es in der Ehe von Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) kriselt? Ihren zweiten Hochzeitstag am 16. Juli verbrachte das Paar Medienberichten zufolge jedenfalls getrennt. Jennifer Lopez weilt in den Hamptons im US–Bundesstaat New York. Ben Affleck hält sich am anderen Ende der USA in Los Angeles auf.