Jennifer Lopez und Ben Affleck: Villa kostet jetzt noch 52 Millionen

«Sie haben einerseits gehofft, das Anwesen zu verkaufen, haben andererseits aber auch gezögert, einen grossen Verlust zu machen», erklärte ein Insider laut «People» Anfang Juli. «Sie haben den Preis gesenkt, um mehr Interesse zu wecken, und als dies nicht der Fall war, wurde ihnen geraten, es vom Markt zu nehmen. Es war eine geschäftliche Entscheidung, die sie gemeinsam getroffen haben.» Die Ex–Eheleute hatten demnach den Preis zuvor auf 59,5 Millionen Dollar gesenkt.