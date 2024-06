Jennifer Lopez und Ben Affleck: Weiter Rätselraten um ihre Beziehung

Schon seit Wochen wird über den Beziehungsstatus des Schauspielers und der Sängerin spekuliert. Während Jennifer Lopez derzeit noch in der Villa in Beverly Hills leben soll, sei ihr Mann längst ausgezogen. Während der Dreharbeiten zu seinem Film «The Accountant 2» lebe er in einem Mietshaus in Brentwood, berichtete «People». Die Sängerin ist laut «TMZ» bereits auf der Suche nach einem neuen Haus.